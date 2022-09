Bestemmia al GF Vip, concorrente rischia squalifica? Ecco come stanno le cose (Di mercoledì 28 settembre 2022) In queste ore ha cominciato a circolare sul web una notizia inerente una presunta Bestemmia che sarebbe stata pronunciata da un concorrente della casa del Grande Fratello Vip. La notizia in questione è divenuta virale in men che non si dica, al punto che tutti sui social si stanno chiedendo dove sia il video che immortalerebbe tale imprecazione. Ebbene, vediamo dunque come stanno le cose. Il rumor sulla presunta Bestemmia di un concorrente al GF Vip 7 Un concorrente del GF Vip è stato accusato di aver pronunciato una Bestemmia. I protagonisti di questo increscioso avvenimento sono Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria. Qualcuno sui social ha diffuso la notizia secondo cui uno dei due avesse pronunciato ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 28 settembre 2022) In queste ore ha cominciato a circolare sul web una notizia inerente una presuntache sarebbe stata pronunciata da undella casa del Grande Fratello Vip. La notizia in questione è divenuta virale in men che non si dica, al punto che tutti sui social sichiedendo dove sia il video che immortalerebbe tale imprecazione. Ebbene, vediamo dunquele. Il rumor sulla presuntadi unal GF Vip 7 Undel GF Vip è stato accusato di aver pronunciato una. I protagonisti di questo increscioso avvenimento sono Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria. Qualcuno sui social ha diffuso la notizia secondo cui uno dei due avesse pronunciato ...

tuttopuntotv : Bestemmia al GF Vip, concorrente rischia squalifica? Ecco come stanno le cose #gfvip #gfvip7 - Pietro53487540 : @Gfvip41160620 - in questo caso se è veramente successo che a bestemmiare sia stato il conduttore , la legge deve v… - zazoomblog : Grande Fratello Vip Elenoire Ferruzzi ha detto una bestemmia? Ecco finalmente tutta la verità - #Grande #Fratello… - CaffeFou : Bestemmia al Gf Vip? Quando i social sfornano fake: la verità sul video #GFvip #gfvip7 #gfviparty - infoitcultura : Gf Vip 7, un operatore della regia bestemmia in diretta (Video) -