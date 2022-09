Bertinotti: "Conte porta avanti temi di sinistra, il Pd no" (Di mercoledì 28 settembre 2022) AGI – Fausto Bertinotti non lascia spazio ad alcuna ambiguità nel commentare all'AGI l'esito delle elezioni. “È sbagliato dire che la sinistra ha perso perché la sinistra non c'era a queste elezioni, il Pd è un partito liberale. Qualcuno ritiene che siano sinistra i 5 Stelle? Loro si definiscono e sono trasversali, certo però che la campagna elettorale di Conte è stata portata avanti su temi di sinistra: il reddito di cittadinanza, la riduzione dell'orario di lavoro, il salario minimo. E infatti ha raccolto molti voti dell'elettorato di sinistra”. Secondo l'ex segretario di Rifondazione Comunista, per spiegare la sconfitta del Pd è inutile addentrarsi in speculazioni sulle alleanze più o meno sbagliate: “Se non hai ... Leggi su agi (Di mercoledì 28 settembre 2022) AGI – Faustonon lascia spazio ad alcuna ambiguità nel commentare all'AGI l'esito delle elezioni. “È sbagliato dire che laha perso perché lanon c'era a queste elezioni, il Pd è un partito liberale. Qualcuno ritiene che sianoi 5 Stelle? Loro si definiscono e sono trasversali, certo però che la campagna elettorale diè statatasudi: il reddito di cittadinanza, la riduzione dell'orario di lavoro, il salario minimo. E infatti ha raccolto molti voti dell'elettorato di”. Secondo l'ex segretario di Rifondazione Comunista, per spiegare la sconfitta del Pd è inutile addentrarsi in speculazioni sulle alleanze più o meno sbagliate: “Se non hai ...

