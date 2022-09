Berlino | iniziano le riprese dello spin-off de La casa di carta | rivelato il cast della serie

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Sono ufficialmente iniziate ledi, lo-off de Ladiche mostrerà ai fan le più straordinarie rapine del personaggio interpretato da Pedro Alonso. Durante una conferenza stampa che si è tenuta a Madrid, Netflix ha ufficialmente annunciato l'inizio delledi, lo-off de Ladiche seguirà le più straordinarie rapine dell'iconico personaggio interpretato da Pedro Alonso. Durante la suddetta conferenza stampa Esther Martínez Lobato e Álex Pina, i creatorishow, hanno affermato: "Il personaggio diè quello con la personalità più frizzante per collocarlo in un altro universo. Ci è piaciuta l'idea di presentare una nuova ...

NicolaPorro : L’esito del voto si avvicina ed ecco che Parigi, Berlino e Washington iniziano a fare retromarcia sulla Meloni. Il… - zampieri_katia : RT @NicolaPorro: L’esito del voto si avvicina ed ecco che Parigi, Berlino e Washington iniziano a fare retromarcia sulla Meloni. Il retrosc… - 2014Monaco : RT @NicolaPorro: L’esito del voto si avvicina ed ecco che Parigi, Berlino e Washington iniziano a fare retromarcia sulla Meloni. Il retrosc… - tra_mon : RT @NicolaPorro: L’esito del voto si avvicina ed ecco che Parigi, Berlino e Washington iniziano a fare retromarcia sulla Meloni. Il retrosc… - Sinclai91549135 : RT @NicolaPorro: L’esito del voto si avvicina ed ecco che Parigi, Berlino e Washington iniziano a fare retromarcia sulla Meloni. Il retrosc… -

Agenzia ANSA

il 3 ottobre le riprese di '', lo spin - off de 'La casa di carta' che seguirà le più straordinarie rapine dell'iconico personaggio interpretato da Pedro Alonso. Lo ha annunciato oggi ...Pedro Alonso riprende il ruolo die a lui si aggiungono Michelle Jenner (Isabel) nei panni di Keila, un'autorità nell'ingegneria elettronica; Tristan Ulloa (Fariña - Cocaine Coast) veste ... Alex Pina, in 'Berlino' toni leggeri e rapine Sono ufficialmente iniziate le riprese di Berlino, lo spin-off de La casa di carta che mostrerà ai fan le più straordinarie rapine del personaggio interpretato da Pedro Alonso. Durante una conferenza ...Berlino, iniziate a Madrid le riprese dello spin-off de La casa di carta su Netflix. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni sulle ultime novità della tv in streaming e satellitare.