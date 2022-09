Bergamo, manutenzione straordinaria del verde scolastico: intervento da 90mila euro (Di mercoledì 28 settembre 2022) La Giunta comunale di Bergamo ha approvato il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria del verde scolastico, un intervento di 90.000 euro su 61 aree finalizzato a garantire un adeguato standard di decoro, igiene e fruibilità in sicurezza di giardini e spazi verdi appartenenti al patrimonio dedicato a tutte le scuole medie, elementari, materne e asili nido pubblici della città. In particolare, l’appalto prevede: – la manutenzione del verde scolastico comunale, mediante operazioni di potature di siepi e alberature, abbattimenti, rimozione di rami, nonché di interventi per la sistemazione e il rinnovamento di tappeti erbosi; – la gestione di situazioni impreviste e imprevedibili derivanti da condizioni ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 settembre 2022) La Giunta comunale diha approvato il progetto esecutivo didel, undi 90.000su 61 aree finalizzato a garantire un adeguato standard di decoro, igiene e fruibilità in sicurezza di giardini e spazi verdi appartenenti al patrimonio dedicato a tutte le scuole medie, elementari, materne e asili nido pubblici della città. In particolare, l’appalto prevede: – ladelcomunale, mediante operazioni di potature di siepi e alberature, abbattimenti, rimozione di rami, nonché di interventi per la sistemazione e il rinnovamento di tappeti erbosi; – la gestione di situazioni impreviste e imprevedibili derivanti da condizioni ...

PrimoBonacina : OPPORTUNITA’! GRUPPO ARROWELD SPA ASSUME: Tecnici Manutentori Macchine per Saldatura (Milano/Bergamo/Brescia) #jobs… - HiringCare : RT @PrimoBonacina: OPPORTUNITA’! GRUPPO ARROWELD SPA ASSUME: Tecnici Manutentori Macchine per Saldatura (Milano/Bergamo/Brescia) #jobs #hir… - PrimoBonacina : OPPORTUNITA’! GRUPPO ARROWELD SPA ASSUME: Tecnici Manutentori Macchine per Saldatura (Milano/Bergamo/Brescia) #jobs… - jobsviatweet : RT @PrimoBonacina: OPPORTUNITA’! GRUPPO ARROWELD SPA ASSUME: Tecnici Manutentori Macchine per Saldatura (Milano/Bergamo/Brescia) #jobs #hir… - PrimoBonacina : OPPORTUNITA’! GRUPPO ARROWELD SPA ASSUME: Tecnici Manutentori Macchine per Saldatura (Milano/Bergamo/Brescia) #jobs… -