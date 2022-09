Bergamo, dal 5 al 7 ottobre il Festival del Cinema Nuovo (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’evento. Giunta alla 12esima edizione la rassegna che premia i migliori cortometraggi interpretati da persone con disabilità. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’evento. Giunta alla 12esima edizione la rassegna che premia i migliori cortometraggi interpretati da persone con disabilità.

