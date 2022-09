Benno Neumair, il testimone della difesa: “I genitori lo trattavano come un figlio di serie B. Avvisai la madre di stare attenta” (Di mercoledì 28 settembre 2022) “I genitori trattavano Benno come un figlio di serie B, mentre Madè era considerata la figlia di serie A”. Lo testimonia Adriano Speciale, imprenditore agricolo e amico della famiglia di Benno Neumair, il ragazzo che ha ucciso entrambi i genitori a Bolzano e gettato i loro corpi in un fiume nel gennaio 2021. Speciale è stato ascoltato nel tribunale di Bolzano come teste della difesa. L’uomo ha anche spiegato come avesse già avvertito la madre di Neumair, chiedendole di “accettare che i vostri figli siano diversi”. Secondo la difesa, infatti, le difficoltà relazionali con i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) “IundiB, mentre Madè era considerata la figlia diA”. Lo testimonia Adriano Speciale, imprenditore agricolo e amicofamiglia di, il ragazzo che ha ucciso entrambi ia Bolzano e gettato i loro corpi in un fiume nel gennaio 2021. Speciale è stato ascoltato nel tribunale di Bolzanoteste. L’uomo ha anche spiegatoavesse già avvertito ladi, chiedendole di “accettare che i vostri figli siano diversi”. Secondo la, infatti, le difficoltà relazionali con i ...

