Beni confiscati, controlli rafforzati contro infiltrazioni (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Un protocollo di legalità – tra i primi in Italia – con l'obiettivo di controllare l'intera procedura che porta all'assegnazione di un bene confiscato alla criminalità organizzata, in particolare dei tanti soggetti che vi prendono parte, dagli appaltatori ai subappaltatori alle coop sociale assegnatarie, è stato siglato alla prefettura di Caserta dal prefetto Giuseppe Castaldo, dall'assessore regionale Mario Morcone, dai vertici di Agrorinasce (presidente Elena Giordano e amministratore delegato Giovanni Allucci), società consortile a partecipazione pubblica che amministra nel Casertano oltre 150 Beni sottratti ai clan, e dai sindaci dei cinque comuni – Villa Literno, Santa Maria la Fossa, Casapesenna, San Cipriano d'Aversa e San Marcellino – che fanno parte di Agrorinasce. Un documento che sarà allegato ad ogni ...

