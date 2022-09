Benevento-Ascoli affidata a Fabbri di Faenza | due precedenti con la Strega

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà Michaeldella sezione dia dirigere la sfida train programma domenica alle ore 16.15 allo stadio Ciro Vigorito. L’arbitro romagnolo ha incrociato finora soltanto due volte i giallorossi, la prima nell’ormai lontana stagione 2011/12, nel torneo di Lega Pro. In quella circostanza, decima giornata di andata, i sanniti si imposero sul Taranto con il punteggio di 2-1 (rete di Guazzo per i pugliesi e doppietta di La Camera per la). Il secondo precedente è un po’ più recente e si riferisce al campionato di serie A 2017/18, sempre al Vigorito. Fu la Roma a imporsi 4-0 sulla squadra di Marco Baroni con doppietta di Dzeko e ben due autoreti casalinghe (di Venuti e Lucioni). Ina ...