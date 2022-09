Belen Rodriguez incinta? La risposta della showgirl ai suoi fan (Di mercoledì 28 settembre 2022) Belen Rodriguez risponde alle domande dei suoi followers sotto a un post pubblicato su Instagram, anche a quelle relative ad una nuova presunta gravidanza. La showgirl argentina ha ribadito di essere innamorata di Stefano De Martino, il conduttore napoletano con il quale ha avuto il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 28 settembre 2022)risponde alle domande deifollowers sotto a un post pubblicato su Instagram, anche a quelle relative ad una nuova presunta gravidanza. Laargentina ha ribadito di essere innamorata di Stefano De Martino, il conduttore napoletano con il quale ha avuto il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

RealGossipland : Antonino Spinalbese torna a parlare della sua storia con Belen Rodriguez, ma la regia ha staccato l'inquadratura.… - zazoomblog : Antonino Spinalbese perché non nomina mai Belen Rodriguez? Lo sfogo - #Antonino #Spinalbese #perché #nomina - waldvorf : RT @lolitaaround: Questa pesante critica a Rockandfiocc per delle storie in cui palesemente stava usando iperboli e sarcasmo da parte della… - blogtivvu : Antonino Spinalbese, perché non nomina mai Belen Rodriguez? Lo sfogo #gfvip #belenrodriguez - maxxxks : RT @nebbianelsole: Loredana Bertè Chiara Ferragni Paola Turci Rula Jebreal Belen Rodriguez Elodie etc etc sono attese al gate 5 per l'… -