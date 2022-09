Bbc: “Putin avvierà reclutamento al confine con la Georgia”. Polonia: “Se i russi usano l’atomica, la Nato risponderà con armi convenzionali” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dopo il voto ai referendum illegali per l’annessione alla russia del Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, la Federazione ha ancora più bisogno di uomini al fronte anche per rafforzare la difesa di quelle aree. Così, mentre centinaia di migliaia di persone stanno lasciando il paese, secondo quanto riferisce la Bbc Vladimir Putin ha deciso di aprire un centro di reclutamento al confine con la Georgia, uno dei Paesi di destinazione da chi fugge dalla mobilitazione parziale ordinata dal presidente. “Gli agenti al valico di frontiera di Verkhniy Lars saranno incaricati di convocare ‘cittadini in età di arruolamento’, dicono le autorità” secondo quanto riporta l’emittente britannica aggiungendo che le immagini satellitari mostrano code lunghe chilometri di auto alla frontiera caucasica. Tutto questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dopo il voto ai referendum illegali per l’annessione allaa del Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, la Federazione ha ancora più bisogno di uomini al fronte anche per rafforzare la difesa di quelle aree. Così, mentre centinaia di migliaia di persone stanno lasciando il paese, secondo quanto riferisce la Bbc Vladimirha deciso di aprire un centro dialcon la, uno dei Paesi di destinazione da chi fugge dalla mobilitazione parziale ordinata dal presidente. “Gli agenti al valico di frontiera di Verkhniy Lars saranno incaricati di convocare ‘cittadini in età di arruolamento’, dicono le autorità” secondo quanto riporta l’emittente britannica aggiungendo che le immagini satellitari mostrano code lunghe chilometri di auto alla frontiera caucasica. Tutto questo ...

johngone151 : @mtracey Berlusconi suports Putin,you uneducated potato - marielladidi : RT @Michele_Arnese: l presidente russo Vladimir Putin ha concesso la cittadinanza russa a Edward Snowden, ex analista dell'intelligence ame… - mrighetti1967 : RT @Michele_Arnese: l presidente russo Vladimir Putin ha concesso la cittadinanza russa a Edward Snowden, ex analista dell'intelligence ame… - PAOLAMALACRIDA : RT @Michele_Arnese: l presidente russo Vladimir Putin ha concesso la cittadinanza russa a Edward Snowden, ex analista dell'intelligence ame… - Chicchi30034355 : RT @Michele_Arnese: l presidente russo Vladimir Putin ha concesso la cittadinanza russa a Edward Snowden, ex analista dell'intelligence ame… -