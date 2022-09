Basket | Supercoppa Italiana 2022 | la Virtus Bologna piega dopo un supplementare l’Olimpia Milano ed è in finale

(Di mercoledì 28 settembre 2022) E’ lala seconda finalista della. La squadra di Scariolo fa sua la sfida tanto attesa controun tempoper 72-64. Partita brutta sul piano tecnico, con gli attacchi che fanno tanta fatica, ma le emozioni non sono certamente mancate, soprattutto in un rocambolescodi ultimo quarto, conche ha avuto anche il libero per vincere con Baron. Tantissime le assenze da entrambe le parti, ma laha avuto subito un grande impatto dal neoarrivato Semi Ojeleye, che sfiora la doppia doppia con 17 punti e 9 rimbalzi. In doppia cifra anche gli altri due nuovi acquisti Jordan Mickey (13) ed Isamel Bako ...

... Shields, Datome e Voigtmann sul fronte lombardo; Teodosic, Jaiteh, Abass, Shengelia e Hackett su quello emiliano) sono un buon alibi ma i giocatori non mancano alle finaliste dell'ultima(...Spettacolo a Brescia nelle semifinali diitaliana: la Virtus Bologna elimina l'Olimpia Milano dopo un tempo supplementare. In finale sfiderà Sassari, che ha avuto la meglio in volata e di un punto su Tortona. Giovedì il match che ...Con 90 milioni di brani in alta definizione, Amazon Music Unlimited è la soluzione ideale per te: tutto il meglio della musica in HD come non l'hai mai sentito prima. Sei un appassionato di abiti spor ...La Virtus Segafredo Bologna accede alla finale di Frecciarossa Supercoppa 2022 superando l’EA7 Emporio Armani Milano in semifinale.