Basket, Supercoppa 2022: Sassari prima finalista, beffata Tortona al fotofinish (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il Banco di Sardegna Sassari è la prima finalista della Supercoppa italiana 2022 di Basket. La formazione sarda ha la meglio in una sfida equilibratissima sulla Bertram Yachts Derthona Tortona Basket, beffata addirittura per un solo punto (83-84). A decidere un match sempre sulle ali dell'incertezza è la tripla a quattordici secondi dal termine di un mostruoso Eimantas Bendzius. Quest'ultimo è il miglior realizzatore dei suoi con 23 punti. Ottime anche le prove di Robinson (18 punti) e Kruslin (10 punti), gli altri due uomini ad andare in doppia cifra per la squadra isolana. Dall'altra parte non bastano le prove eccellenti di Christon (25 punti) e Daum (23 punti) per evitare una sconfitta molto dolorosa per il modo in cui si è ...

