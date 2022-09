Basket: Nba, Lonzo Ball si opera al ginocchio sinistro, stagione a rischio (Di mercoledì 28 settembre 2022) Chicago, 28 set. - (Adnkronos) - La data dell'operazione al ginocchio sinistro di Lonzo Ball è arrivata: oggi la point guard andrà sotto i ferri e dal risultato dell'ennesimo intervento (il terzo al ginocchio sinistro da quando è in Nba) potrebbe dipendere la presenza in campo o meno del giocatore per tutto il campionato che va a iniziare. "Credo sia saggio prepararsi all'idea che Lonzo possa non esserci per tutto l'anno", ha ammesso l'allenatore dei Bulls Billy Donovan. Un'evenienza che il giocatore ha provato a "respingere" - "Dover saltare tutto l'anno oggi non è nei miei pensieri: quello è il peggior scenario possibile" - ma lo stesso Ball è stato molto onesto nel dipingere un quadro non certo entusiasmante: "Non posso ancora ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Chicago, 28 set. - (Adnkronos) - La data dell'zione aldiè arrivata: oggi la point guard andrà sotto i ferri e dal risultato dell'ennesimo intervento (il terzo alda quando è in Nba) potrebbe dipendere la presenza in campo o meno del giocatore per tutto il campionato che va a iniziare. "Credo sia saggio prepararsi all'idea chepossa non esserci per tutto l'anno", ha ammesso l'allenatore dei Bulls Billy Donovan. Un'evenienza che il giocatore ha provato a "respingere" - "Dover saltare tutto l'anno oggi non è nei miei pensieri: quello è il peggior scenario possibile" - ma lo stessoè stato molto onesto nel dipingere un quadro non certo entusiasmante: "Non posso ancora ...

