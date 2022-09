Basket femminile, Schio vince la sua tredicesima Supercoppa: Virtus Bologna ko 86-58 (Di mercoledì 28 settembre 2022) E’ di Schio la Supercoppa di Serie A1 di Basket femminile. E’ la numero tredici per Schio, la squadra veronese che sta continuando a dominare in campo italiano, che trionfa al PalaManchia di Alghero. Dopo aver battuto Lucca, seppur soffrendo, tutto facile per le venete contro la Virtus Segafredo Bologna nella finale vinta per 86-58 e con un vantaggio sempre extralarge. Spiccano le prestazioni di Ndour Gueye con 21 punti a referto, Verona e Sottana, mentre Parker è l’unica sopra la sufficienza tra le emiliane. Dopo un primo quarto leggermente più equilibrato del proseguo, salta completamente il banco dal secondo parziale in avanti: Ndour Gueye è semplicemente scatenata e trova triple su triple che acuiscono il solco nei confronti delle felsinee, incapaci di reagire e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) E’ diladi Serie A1 di. E’ la numero tredici per, la squadra veronese che sta continuando a dominare in campo italiano, che trionfa al PalaManchia di Alghero. Dopo aver battuto Lucca, seppur soffrendo, tutto facile per le venete contro laSegafredonella finale vinta per 86-58 e con un vantaggio sempre extralarge. Spiccano le prestazioni di Ndour Gueye con 21 punti a referto, Verona e Sottana, mentre Parker è l’unica sopra la sufficienza tra le emiliane. Dopo un primo quarto leggermente più equilibrato del proseguo, salta completamente il banco dal secondo parziale in avanti: Ndour Gueye è semplicemente scatenata e trova triple su triple che acuiscono il solco nei confronti delle felsinee, incapaci di reagire e ...

