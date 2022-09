Barcellona, anche Bellerin ko: salterà la doppia sfida Champions con l'Inter (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dalle tre alle quattro settimane di stop per Hector Bellerin . Questi i tempi di recupero per il difensore del Barcellona che oggi si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione al ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dalle tre alle quattro settimane di stop per Hector. Questi i tempi di recupero per il difensore delche oggi si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione al ...

The_Jack80 : @ReformedNN @MilanNewsit Anche Diaz se lo vuoi devi pagarlo, ma come vedi se le parti sono d’accordo la soluzione d… - ferrantelli94 : RT @InterHubOff: ? Tegola Inter: Lukaku non recupera e salta anche la Roma. Lo staff medico punta a recuperarlo almeno in parte per la sfid… - zazoomblog : Lukaku stop Inzaghi trema: a rischio anche il Barcellona - #Lukaku #Inzaghi #trema: #rischio - Ale_1986_ : #Lukaku non recupera e salta anche la Roma. ??Ormai ogni notizia è tegola, disastro, catastrofe si sapeva sin da q… - cmercatoweb : ?? #Lukaku out ? contro la #Roma e a serio rischio forfait anche per la #Champions. Che guaio per #Inzaghi ?? -