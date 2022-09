Ballando con le Stelle, che gioia: fiocco rosa per l’amato protagonista – FOTO (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il protagonista di Ballando con le Stelle non ha potuto contenere la gioia per la nascita della sua terza figlia. Ecco di chi si tratta e le prime FOTO condivise sui social network subito dopo il parto. Nella scorsa edizione il ballerino cubano è stato suo malgrado al centro delle polemiche. Era in coppia con L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ildicon lenon ha potuto contenere laper la nascita della sua terza figlia. Ecco di chi si tratta e le primecondivise sui social network subito dopo il parto. Nella scorsa edizione il ballerino cubano è stato suo malgrado al centro delle polemiche. Era in coppia con L'articolo proviene da Inews24.it.

madonia84 : Buona sera ?? #angelomadonia #ballandoconlestelle #dance #prodancer @ Ballando con Le Stelle - zazoomblog : “Benvenuta Maia!”. Fiocco rosa a Ballando con le stelle mamma e papà pazzi di gioia - #“Benvenuta #Maia!”. #Fiocco… - fossi_la : @RenatoCuccu1 @GrandeFratello la marini non ci sarebbe mai stata piera maggio a ballando con le stelle no evvero era la parietti - stefanobellavis : Pensavo …. Effettivamente Lorenzo Biagiarelli( fidanzato @stanzaselvaggia ) è una stella, infatti participa a Balla… - ColBridgerton1 : @Penelopebdg *Risi guardandola baciandola per tacere* sei matta non nominarlo c è troppa gente.. *Sorrisi ballando… -