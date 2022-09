Azione Sarno | “Elezioni politiche | buone basi per le attività future”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Raccoglie il quattro per cento dei consensi il Terzo Polo di Carlo Calenda nella città del Monte Saro. Ad appena due anni dalla nascita,è dunque riuscita a conquistare una discreta fetta di elettorato che, “almeno nella città dei Sarrastri ha dato dimostrdi impegno e dedizione alla causa – ha dichiarato il segretario cittadino, Vincenzo Sirica – ottenendo un discreto riscontro in termini di voti raccolti e contribuendo in modo importante al successo della rielezione dell’onorevole Carfagna e del nostro segretario provinciale, l’avvocato Antonio D’Alessio, che, per la prima volta entrerà in Parlamento”. Non solo numeri, questi, ma soprattutto terreno fertile e stabile su cui gettare leper il futuro e per la crescita del territorio, considerando anche che ...