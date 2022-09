Averara e Mezzoldo | il paradosso dei rifugi ‘vicini’ | uno può accendere il riscaldamento | l’altro no

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Valle Brembana. Due, distanti poche centinaia di metri l’uno dal: da un lato il Cà San Marco, in territorio di, dalil Passo San Marco 2000, che però è sotto il Comune di. “Saranno dieci minuti a piedi”, spiega Antonella, che insieme alle figlie Serena e Silvia gestisce ilo Passo San Marco. Quanto basta, però, per farli ricadere in due fasce climatiche diverse: perché l’abitato di(650 metri di altitudine) viene classificato in fascia ‘E’, quello di(835 metri) in fascia ‘F’. Isaranno quindi vicini, più o meno alla stessa altitudine (1.830 metri circa), ma devono sottostare a regole diverse: il primoo – essendo in fascia ‘E’ – non potrà ...