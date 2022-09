Avellino, Valentino Fiorito è il nuovo dirigente addetto agli arbitri dei lupi (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – L’Avellino rafforza il suo staff dirigenziale con l’inserimento in organico di una nuova importante figura professionale nel delicato ruolo di addetto agli arbitri. La scelta è ricaduta su Valentino Fiorito, nato a Torre Annunziata il 30 Luglio 1976, ex assistente arbitrale con ben 25 anni di attività. Nel corso della sua carriera ha totalizzato: 203 gare in serie A (tra cui 52 da addetto al Var), 72 in serie B e 5 a livello internazionale (2 in incontri tra Nazioni, 2 in Europa League ed 1 in Uefa Youth League). Di seguito le dichiarazioni del neo dirigente biancoverde: “Il mondo del calcio è stata la mia grande passione sin da bambino, quando ho iniziato a giocare nei settori giovanili – ha ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– L’rafforza il suo staff dirigenziale con l’inserimento in organico di una nuova importante figura professionale nel delicato ruolo di. La scelta è ricaduta su, nato a Torre Annunziata il 30 Luglio 1976, ex assistente arbitrale con ben 25 anni di attività. Nel corso della sua carriera ha totalizzato: 203 gare in serie A (tra cui 52 daal Var), 72 in serie B e 5 a livello internazionale (2 in incontri tra Nazioni, 2 in Europa League ed 1 in Uefa Youth League). Di seguito le dichiarazioni del neobiancoverde: “Il mondo del calcio è stata la mia grande passione sin da bambino, quando ho iniziato a giocare nei settori giovanili – ha ...

