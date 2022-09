Aurora Ramazzotti incinta | Hunziker ed Eros tornano insieme? Cosa succede

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Chestando frae Michelle? Sono in molti a chiederselo dopo il feeling e il bacio scambiato di recente all'Arena di Verona. Sono lontani i tempi della separazione burras, degli avvocati, delle incomprensioni, dell'appartenenza ad una setta che portò Michelle a prendere la difficile decisione di separarsi. Nonostante ciò, la loro storia d'amore è sempre rimasta tra quelle memorabili, difficili da dimenticare. Presero strade diverse pur restando in contatto per amore della figlia. Nel 2014 Michelle sposò Tomaso Trussardi dal quale ha avuto due figlie, Sole e Celeste. Nello stesso anno ancheconvolò a nozze con Marica Pellegrinelli dalla quale ha avuto due figli, ...

coccolata dal suo Goffredo . E quale miglior modo se non con un piatto di spaghetti all'amatriciana In dolce attesa, ormai ufficialmente,pubblica delle stories Instagram in ...'Tutti insieme appassionatamente'. Ecco che spunta, subito dopo l'annuncio della gravidanza di, la prima foto di famiglia. Michelle Hunziker e Erossi vedono sorridenti e felici mentre abbracciano i consuoceri, Francesca Romano Malato e Fabio Cerza , genitori di ...Aurora Ramazzotti coccolata dal suo Goffredo. E quale miglior modo se non con un piatto di spaghetti all'amatriciana In dolce attesa, ormai ufficialmente, Aurora pubblica delle ...In occasione della presentazione della nuova campagna pubblicitaria di Morellato abbiamo incontrato e intervistato Aurora Ramazzotti ...