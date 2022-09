Aurora Ramazzotti fa vedere il pancino, complice mamma Michelle (Di mercoledì 28 settembre 2022) Come tutte le mamme in dolce attesa Aurora Ramazzotti non ha voluto confermare la gravidanza prima dei tre mesi ma adesso per la gioia di mamma Michelle arrivano le prime immagini di Aurora col pancino. Aurora Ramazzotti è incinta, non è una novità, il gossip lo sospettava da un po’ e lei l’ha svelato nei giorni scorsi. Si è presa anche una pausa dai social, ha bisogno di capire cosa sta accadendo nella sua vita, tutto le sembra superfluo da dire ma è quando arriva a casa di Michelle Hunziker che la nonna si scatena, emozionata, quasi quanto i cagnolini, e mostra per la prima volta il pancino di sua figlia. Aurora Ramazzotti che pancino nei primi mesi di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 28 settembre 2022) Come tutte le mamme in dolce attesanon ha voluto confermare la gravidanza prima dei tre mesi ma adesso per la gioia diarrivano le prime immagini dicolè incinta, non è una novità, il gossip lo sospettava da un po’ e lei l’ha svelato nei giorni scorsi. Si è presa anche una pausa dai social, ha bisogno di capire cosa sta accadendo nella sua vita, tutto le sembra superfluo da dire ma è quando arriva a casa diHunziker che la nonna si scatena, emozionata, quasi quanto i cagnolini, e mostra per la prima volta ildi sua figlia.chenei primi mesi di ...

