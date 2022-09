Aumento bollette: a ottobre «fino al 120%». Come e perché cambierà il metodo di calcolo del prezzo del gas (Di mercoledì 28 settembre 2022) Stangata sulle bollette del gas in arrivo a ottobre, Come già anticipato nei giorni scorsi da Assoutenti. Ora, le stime di Facile.it confermano. I clienti del mercato tutelato potrebbero subire «un Aumento in bolletta fino al 120%, arrivando a sfiorare i 317 euro al mese per la famiglia tipo». Si tratterebbe quindi di 173 euro in più rispetto ad oggi. Un dato che è emerso dalle simulazioni realizzate dal comparatore e che si sono concentrate sul nuovo metodo di calcolo dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera). Da ottobre, infatti, per far fronte al caro energia l’Arera ha deciso che il costo della materia prima nelle bollette del gas verrà calcolato diversamente da Come fatto ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 settembre 2022) Stangata sulledel gas in arrivo agià anticipato nei giorni scorsi da Assoutenti. Ora, le stime di Facile.it confermano. I clienti del mercato tutelato potrebbero subire «unin bollettaal, arrivando a sfiorare i 317 euro al mese per la famiglia tipo». Si tratterebbe quindi di 173 euro in più rispetto ad oggi. Un dato che è emerso dalle simulazioni realizzate dal comparatore e che si sono concentrate sul nuovodidell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera). Da, infatti, per far fronte al caro energia l’Arera ha deciso che il costo della materia prima nelledel gas verrà calcolato diversamente dafatto ...

