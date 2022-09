ATP Sofia, chi è Nuno Borges, l’avversario di Jannik Sinner che ha raggiunto il best ranking (Di mercoledì 28 settembre 2022) Domani, giovedì 29 settembre, nel secondo turno del torneo ATP 250 di Sofia, il Sofia Open 2022, Jannik Sinner, testa di serie numero 1 del tabellone, affronterà il lusitano Nuno Borges, numero 93 del ranking ATP (mentre l’azzurro è il numero 10). Sarà la prima volta che i due tennisti si affrontano: il portoghese attualmente ha eguagliato il suo best ranking, raggiunto per la prima volta il 12 settembre 2022. Il lusitano è classe 1997 (25 anni), è passato professionista nel 2019 ed al momento in carriera sul circuito maggiore vanta 5 vittorie ed altrettante sconfitte. Si tratterà dell’esordio nel torneo per Jannik Sinner, vincitore delle ultime due edizioni, che ha usufruito di un bye ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) Domani, giovedì 29 settembre, nel secondo turno del torneo ATP 250 di, ilOpen 2022,, testa di serie numero 1 del tabellone, affronterà il lusitano, numero 93 delATP (mentre l’azzurro è il numero 10). Sarà la prima volta che i due tennisti si affrontano: il portoghese attualmente ha eguagliato il suoper la prima volta il 12 settembre 2022. Il lusitano è classe 1997 (25 anni), è passato professionista nel 2019 ed al momento in carriera sul circuito maggiore vanta 5 vittorie ed altrettante sconfitte. Si tratterà dell’esordio nel torneo per, vincitore delle ultime due edizioni, che ha usufruito di un bye ...

