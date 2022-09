Atp Sofia 2022: programma ed orari giovedì 29 settembre con Sinner e Sonego (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp 250 di Sofia 2022 (cemento indoor) per la giornata di giovedì 29 settembre. Torna in campo Lorenzo Sonego contro il danese Holger Rune. Farà il suo esordio invece Jannik Sinner, che al primo turno ha avuto un bye in qualità di testa di serie numero uno. L’altoatesino se la vedrà contro il portoghese Nuno Borges. Protagonisti anche gli spagnoli Pablo Carreno Busta e Fernando Verdasco oltre al tedesco Oscar Otte. Molto interessante il match tra qualificati tra l’altro teutonico Jan-Lennard Struff ed il francese Ugo Humbert. Di seguito il programma completo con i campi e gli orari nel dettaglio. programma COMPLETO CENTRE COURT (INIZIO ALLE ORE ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il, glie l’ordine di gioco del torneo Atp 250 di(cemento indoor) per la giornata di29. Torna in campo Lorenzocontro il danese Holger Rune. Farà il suo esordio invece Jannik, che al primo turno ha avuto un bye in qualità di testa di serie numero uno. L’altoatesino se la vedrà contro il portoghese Nuno Borges. Protagonisti anche gli spagnoli Pablo Carreno Busta e Fernando Verdasco oltre al tedesco Oscar Otte. Molto interessante il match tra qualificati tra l’altro teutonico Jan-Lennard Struff ed il francese Ugo Humbert. Di seguito ilcompleto con i campi e glinel dettaglio.COMPLETO CENTRE COURT (INIZIO ALLE ORE ...

