Atletica | Alex Schwazer | “Avrò sempre un etichetta per quanto ho fatto | ci ho rimesso la carriera e la salute”

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Ricominciare e ricostruirsi. In un’intervista concessa al Corriere del Veneto,ha raccontato come stia cercando di rimettersi in marcia non nel senso del termine agonistico, ma del percorso esistenziale. L’azzurro ha tentato negli ultimi anni di riprendersi quello che un iter procedurale decisamente controverso gli aveva tolto, senza però centrare il proprio obiettivo. Alla fine della fiera, l’anno scorso la Corte federale svizzera, prima delle Olimpiadi di Tokyo, aveva respinto la domanda di sospensione della squalifica per doping del marciatore altoatesino scagionato invece dal gip di Bolzano per le accuse rivoltegli. La Corte elvetica aveva stabilito che non vi fossero i presupposti per una sospensiva della squalifica, confermando la sentenza del TAS. In definitiva, i giudici di Losanna avevanovalere le ...