Atalanta | Zapata out? Chiavi dell’attacco al predestinato Hojulund

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Molto probabilmenteresterà fuori anche perFiorentina. Problemi offensivi? No, occhio a Hojlund L’assenza precauzionale dinon preoccupa l’, soprattutto Gian Piero Gasperini. Il colombiano sarà pur sempre un titolare, ma i nerazzurri hanno la fortuna di poter contare finalmente su un vice tantoquanto puro, in grado di compensare (o addirittura migliorare) la situazione offensiva della Dea. Hojlund attualmente non sta deludendo, anzi, si sta dimostrando all’altezza sapendo sfruttare ogni singola occasione: a Roma l’unico pallone decente lo ha trasformato in assist. Fisico, veloce, dinamico e capace di creare spazi, esattamente come farebbe Duvan. Contro la Fiorentina, l’può dormire tranquilla e consapevole di avere tra le mani ...

NapoliFCNews : Atalanta, se parte uno tra Muriel e Zapata si punta ad obiettivo del Napoli: i dettagli #Napoli #SSCNapoli #SSCN - AmoBergamo : #Bergamo Ripresi gli allenamenti a Zingonia, il punto sugli infortunati (Zapata lavora ancora a parte) - serieAnews_com : #Atalanta, #Zapata non verrà rischiato contro la #Fiorentina: Gasperini recupera #Demiral e #Koopmeiners?? - Fantacalcio : Atalanta, prevale la cautela: Zapata e Scalvini out con la Fiorentina? - GruppoEsperti : #Atalanta, #Zapata è pronto? #Fantacalcio -

Chi ci si attendeva in gruppo e, invece, per ora sta ancora lavorando a parte è Duvan. Il colombiano è fisicamente sulla via del pieno recupero, c'è anche in questo caso fiducia, ma per avere ...Ma soprattutto sarà arruolabile, il pericolo numero uno in area di rigore, per quanto i ... ContinuaBologna Cremonese Empoli Fiorentina Inter Juventus Lazio Lecce Milan Monza Napoli ...C'è spazio anche per le ultime in casa Atalanta sull'apertura odierna de L'Eco di Bergamo: "Cautela per Zapata, difficile il rientro con la Fiorentina", titola ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...