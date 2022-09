Atalanta Fiorentina, dubbio Jovic: i pensieri di Italiano verso il match (Di mercoledì 28 settembre 2022) Italiano alle prese con il nodo attaccante in vista della partita tra Atalanta e Fiorentina: le dichiarazioni La Nazione di oggi si sofferma su un dubbio che accompagnerà la Fiorentina fino al pre-partita di Bergamo: chi sarà il centravanti titolare? Il quotidiano, in questo momento, vede davanti Luka Jovic. Le possibilità che il serbo parta dal 1? vengono però minacciate da due fattori: l’ex Real tornerà in Italia solamente oggi, dopo aver giocato pochissimi una manciata di minuti con la Serbia, e la difesa dell’Atalanta non pare particolarmente adatta a favorire le sue caratteristiche. Per questo cresce la candidatura di Kouamè, protagonista di un buon avvio di stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 settembre 2022)alle prese con il nodo attaccante in vista della partita tra: le dichiarazioni La Nazione di oggi si sofferma su unche accompagnerà lafino al pre-partita di Bergamo: chi sarà il centravanti titolare? Il quotidiano, in questo momento, vede davanti Luka. Le possibilità che il serbo parta dal 1? vengono però minacciate da due fattori: l’ex Real tornerà in Italia solamente oggi, dopo aver giocato pochissimi una manciata di minuti con la Serbia, e la difesa dell’non pare particolarmente adatta a favorire le sue caratteristiche. Per questo cresce la candidatura di Kouamè, protagonista di un buon avvio di stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalchiJ : @Lord__Carry Sassuolo - salernitana 1 Samp - Monza palesemente 1 Atalanta - fiorentina 2 ?? - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Bucciantini: 'L'anno scorso la svolta della stagione fu contro l'Atalanta, e adesso c'è anche Gonzalez. Batistuta non s… - Fiorentinanews : Bucciantini: 'L'anno scorso la svolta della stagione fu contro l'Atalanta, e adesso c'è anche Gonzalez. Batistuta n… - tuttoatalanta : Fiorentina, con l'Atalanta torna il rebus attaccanti: Jovic in leggero vantaggio su Cabral e Kouame… - SerieBNewsCom : BNEWS | Tutti pazzi per #Cheddira del #Bari: le ultime -