Ascolti TV 27 settembre 2022, Reazione a Catena al 25.7%: Liorni preoccupato per la campionessa

Come sono andati gli Ascolti tv di ieri 27 settembre 2022? Prime Time di fuoco e fiamme per Rai 1 che ha lanciato la tanto attesa seconda stagione di Imma Tataranni. Canale 5 ha scelto di riproporre un film di Checco Zalone mentre Italia 1 si è occupata di coprire la partita di Nations League tra Portogallo e Spagna. Nel Preserale ritroviamo il solito Marco Liorni con l'insuperabile Reazione a Catena. Ancora una volta si è raggiunto un traguardo fastoso, ma è accaduto un episodio che ha coinvolto la campionessa Letizia delle Tre e un Quarto!

Ascolti TV ieri 27 settembre Prime Time, ritorno super per Imma Tataranni 2

Nel Prime Time Rai 1 ha accompagnato 4.42 milioni di persone nelle vicende di 'Imma Tataranni 2 – Sostituto ...

