Ascolti Tv 27 settembre 2022 | il ritorno di Tataranni travolge “Tolo Tolo” Sul podio Floris davanti alla Nations League

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Vanessa Scalera contro Checco Zalone, una fiction molto attesa della Rai contro un super film (in seconda visione però) su Canale5. Era questo l’impianto della programmazione generalista martedì 27, caratterizzata pure dalin onda di Striscia La Notizia. Ecco come è andata. Su Rai1 la prima puntata della nuova stagione di Imma– Sostituto Procuratore, con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo protagonisti, ha avuto 4,4 milioni di spettatori e il 25,2% di share. Su Canale 5, diretto e interpretato da Checco Zalone, ha riscosso 2,346 milioni di spettatori con il 12,8%. Questo l’ordine di arrivo delle altre proposte leggere. Su Italia 1 la partita di, Portogallo-Spagna, vinta dalle ...

tv di martedì 27 settembre 2022 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Imma Tataranni - Sostituto Procuratore " contro " Tolo Tolo ". Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri ... Continua Il Commissario Montalbano in replica, in onda stasera 28 su Rai1 ... Poi, complice gli ottimi ascolti, la fiction traslocò su Rai1. La Palomar, casa di produzione di ... Ottimo esordio per Imma Tataranni 3: la prima puntata conquista il 25% di share e doppia Canale 5. Ecco i dati auditel del 27 settembre 2022 ...