Ascoli | Valentini sfida il Benevento | “Sarà una battaglia | la affronteremo da guerrieri”

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPiceno – “Le ultime due partite non sono state giocate da, c’è stato un atteggiamento poco coraggioso. Contro ilmi aspetto di vedere una squadra combattiva”. Il direttore sportivo dell’, Marco, ha parlato del confronto del settimo turno che attende i suoi al Ciro Vigorito auspicando un’inversione di tendenza. “La sosta è arrivata al momento giusto e ci ha consentito di recuperare le energie e approfondire maggiormente gli errori. Abbiamo un gruppo responsabile, i giocatori hanno riconosciuto di aver offerto due prestazioni al di sotto della loro mentalità e della loro potensialità”.è convinto che contro ilsi vedrà dunque undiverso: “So che troveremo una ...

