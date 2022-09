Arrivano tre leggi su animali selvatici, esotici e domestici (Di mercoledì 28 settembre 2022) Oggi 27 settembre entrano in vigore le tre leggi che riguardano gli animali, esotici e selvatici, i decreti legislativi 134, 135 e 136 del 5 agosto 2022 pubblicati il 12 settembre sulla Gazzetta ... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 28 settembre 2022) Oggi 27 settembre entrano in vigore le treche riguardano gli, i decreti legislativi 134, 135 e 136 del 5 agosto 2022 pubblicati il 12 settembre sulla Gazzetta ...

roiacovi : INCREDIBILE! RIESUMATO PROPRIO OGGI ANCHE IL VECCHIO 'BOSSI', DOPO TRE GIORNI DALLE ELEZIONI. Ecco.. la pescivendol… - Cig4retteslOuis : @EatingWithNjall ah vabbè ti arriverà presto non ti preoccupare, le cose di louis arrivano sempre anche se a volte… - SPYit_official : Carlo Conti si fa in tre: arrivano gli spin-off di «Tale e Quale Show» #tv #raiuno #carloconti #taleequaleshow… - Doug_Bennett_85 : RT @PlayStationIT: Tre nuove auto da aggiungere alla vostra collezione in Gran Turismo 7: ?? Porsche Vision GT Spyder ?? Volkswagen ID.R ??… - GamingTalker : Gran Turismo 7, l'aggiornamento 1.23 esce il 29 settembre: arrivano tre nuove auto -