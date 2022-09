"Arriva la tempesta". Meteo, tra poche ore accade di tutto: dove si rischia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ultimi giorni di settembre con temperature autunnali. Il sito www.IlMeteo.it avverte che vento forte e maltempo sono di nuovo in arrivo. Negli ultimi 10 giorni si sono avute due tempeste equinoziali, la prima tra il 15 e il 17 settembre, associata anche ad un'irruzione polare molto intensa, la seconda tra sabato scorso e lunedì con aria calda subtropicale in arrivo dal Maghreb. Tra giovedì e venerdì ci sarà una terza tempesta equinoziale con l'arrivo di aria polare, direzione Sud. Questa massa fredda, al momento sul Mare del Nord tra Inghilterra e Danimarca, sprofonderà velocemente verso il Mediterraneo raggiungendo addirittura l'Algeria ed il Marocco. Vivremo una fase di intenso maltempo tra giovedì e venerdì con qualche 'rimasuglio' perturbato anche sabato mattina. Nel frattempo le prossime ore saranno caratterizzate da un'attesa ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ultimi giorni di settembre con temperature autunnali. Il sito www.Il.it avverte che vento forte e maltempo sono di nuovo in arrivo. Negli ultimi 10 giorni si sono avute due tempeste equinoziali, la prima tra il 15 e il 17 settembre, associata anche ad un'irruzione polare molto intensa, la seconda tra sabato scorso e lunedì con aria calda subtropicale in arrivo dal Maghreb. Tra giovedì e venerdì ci sarà una terzaequinoziale con l'arrivo di aria polare, direzione Sud. Questa massa fredda, al momento sul Mare del Nord tra Inghilterra e Danimarca, sprofonderà velocemente verso il Mediterraneo raggiungendo addirittura l'Algeria ed il Marocco. Vivremo una fase di intenso maltempo tra giovedì e venerdì con qualche 'rimasuglio' perturbato anche sabato mattina. Nel frattempo le prossime ore saranno caratterizzate da un'attesa ...

