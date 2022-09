Argentina, Scaloni confermato fino al 2026: c’è l’annuncio (Di mercoledì 28 settembre 2022) La Federazione Argentina conferma Lionel Scaloni sulla panchina dell’Albiceleste. “Sono orgoglioso di dirvi che abbiamo trovato l’accordo per il prosieguo di Lionel Scaloni come allenatore dell’Argentina fino ai Mondiali del 2026. Continuiamo a scommettere sul progetto globale delle selezioni”, ha detto il presidente Claudio Tapia sui social. La Scaloneta non si ferma. Dopo il trionfo in Copa America nel 2021, l’ex terzino cerca l’impresa al Mondiale. A prescindere dal rendimento in Qatar, però, Scaloni ha altri quattro anni assicurati. Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionel Scaloni como DT de Argentina hasta el mundial de 2026. Seguimos apostando al proyecto integral de selecciones. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) La Federazioneconferma Lionelsulla panchina dell’Albiceleste. “Sono orgoglioso di dirvi che abbiamo trovato l’accordo per il prosieguo di Lionelcome allenatore dell’ai Mondiali del. Continuiamo a scommettere sul progetto globale delle selezioni”, ha detto il presidente Claudio Tapia sui social. La Scaloneta non si ferma. Dopo il trionfo in Copa America nel 2021, l’ex terzino cerca l’impresa al Mondiale. A prescindere dal rendimento in Qatar, però,ha altri quattro anni assicurati. Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionelcomo DT dehasta el mundial de. Seguimos apostando al proyecto integral de selecciones. ...

