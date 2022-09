Argentina, paura durante i festeggiamenti del Belgrano per la promozione: il passaggio del bus sotto il ponte è da brividi (Di mercoledì 28 settembre 2022) Momenti di paura durante i festeggiamenti a Cordoba per il passaggio nella Primera Divisione della squadra Argentina del Belgrano. durante il classico giro sul bus scoperto circondato dalla folla di tifosi, il mezzo è passato a velocità sostenuta sotto un ponte troppo basso, rischiando di ferire i calciatori che si trovavano sul piano più alto. Solo il tempismo e i riflessi dei calciatori hanno evitato il peggio. Il video del passaggio, pubblicato da alcuni tifosi sui social, sta facendo il giro del mondo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Momenti dia Cordoba per ilnella Primera Divisione della squadradelil classico giro sul bus scoperto circondato dalla folla di tifosi, il mezzo è passato a velocità sostenutauntroppo basso, rischiando di ferire i calciatori che si trovavano sul piano più alto. Solo il tempismo e i riflessi dei calciatori hanno evitato il peggio. Il video del, pubblicato da alcuni tifosi sui social, sta facendo il giro del mondo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

