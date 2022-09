Argentina, il Belgrano festeggia sul bus scoperto. Ma si sfiora il dramma (VIDEO) (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il Belgrano è tornato in Primera División ma la festa per la promozione ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Sulla Circumvalacion di Cordoba, in Argentina, la squadra ha celebrato il risultato sul pullman scoperto. Ma si sono vissuti attimi di terrore quando il mezzo ha percorso a una certa velocità Avenida de Circunvalación Agustin Tosco, passando sotto il ponte di Avenida Juan B. Justo. I giocatori si sono abbassati in tempo, evitando conseguenze drammatiche. VIDEO Il Belgrano è tornato in Primera División ma il pullman scoperto ha rischiato di lasciare la rosa decimata pic.twitter.com/cQNyQrVSbs — Giacomo Cobianchi (@G Cobianchi) September 27, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ilè tornato in Primera División ma la festa per la promozione ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Sulla Circumvalacion di Cordoba, in, la squadra ha celebrato il risultato sul pullman. Ma si sono vissuti attimi di terrore quando il mezzo ha percorso a una certa velocità Avenida de Circunvalación Agustin Tosco, passando sotto il ponte di Avenida Juan B. Justo. I giocatori si sono abbassati in tempo, evitando conseguenzetiche.Ilè tornato in Primera División ma il pullmanha rischiato di lasciare la rosa decimata pic.twitter.com/cQNyQrVSbs — Giacomo Cobianchi (@G Cobianchi) September 27, 2022 SportFace.

sportface2016 : In Argentina il #Belgrano festeggia sul bus scoperto. Ma si sfiora il dramma (VIDEO) - SerieBNewsCom : Quando si dice 'una rosa decimata' ??: il pullman del #Belgrano, in festa per la promozione nella Serie A argentina… - Rigagnolo : L'autista sarà stato tifoso dell'altra squadra della città, assurdo - antoniorosato72 : Argentina, il Belgrano festeggia la promozione ma i giocatori rischiano la testa sul bus scoperto. - ilfattovideo : Argentina, paura durante i festeggiamenti del Belgrano per la promozione: il passaggio del bus sotto il ponte è da… -