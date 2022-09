Argentina-Giamaica, l’invasore cerca l’autografo: gli steward travolgono anche Messi (VIDEO) (Di mercoledì 28 settembre 2022) Leo Messi è il ricercato numero 1 dei fans anche nel New Jersey. Alla Red Bull Arena di Harrison, dove si è svolta l’amichevole tra Argentina e Giamaica, il fuoriclasse del Psg è stato protagonista di un simpatico siparietto, ma che poteva costargli molto caro. Nel corso del secondo tempo un tifoso ha fatto invasione di campo chiedendo un autografo sulla schiena a Messi, che ha subito accettato. Immediato però l’intervento degli steward che per poco non fanno cadere anche lo stesso giocatore con il placcaggio da dietro al tifoso. Un rischio non da poco, a poche settimane dal Mondiale. Nel bilancio della serata sono due gli invasori di campo. La firma de Messi pic.twitter.com/fQB8gZOTWx — elRata (@raterOck) September 28, 2022 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) Leoè il rito numero 1 dei fansnel New Jersey. Alla Red Bull Arena di Harrison, dove si è svolta l’amichevole tra, il fuoriclasse del Psg è stato protagonista di un simpatico siparietto, ma che poteva costargli molto caro. Nel corso del secondo tempo un tifoso ha fatto invasione di campo chiedendo un autografo sulla schiena a, che ha subito accettato. Immediato però l’intervento degliche per poco non fanno caderelo stesso giocatore con il placcaggio da dietro al tifoso. Un rischio non da poco, a poche settimane dal Mondiale. Nel bilancio della serata sono due gli invasori di campo. La firma depic.twitter.com/fQB8gZOTWx — elRata (@raterOck) September 28, 2022 ...

