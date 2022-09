Arbitri Serie A: le designazioni per l’8a giornata di campionato (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’AIA ha diramato le designazioni arbitrali per l’8a giornata di campionato, primo turno infrasettimanale della stagione L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per l’8a giornata di Serie A. NAPOLI – TORINO Sabato 01/10 h. 15.00 MASSIMI CIPRESSA – SCATRAGLI IV: CAMPLONE VAR: FOURNEAU AVAR: VALERI INTER – ROMA Sabato 01/10 h. 18.00 MASSA PASSERI – COSTANZO IV: GHERSINI VAR: MAZZOLENI AVAR: LONGO S. EMPOLI – MILAN Sabato 01/10 h. 20.45 AURELIANO ROSSI L. – DI GIOIA IV: MARESCA VAR: GUIDA AVAR: DI MARTINO LAZIO – SPEZIA h. 12.30 SACCHI LO CICERO – AFFATATO IV: ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’AIA ha diramato learbitrali perdi, primo turno infrasettimanale della stagione L’Associazione Italianaha reso note learbitrali perdiA. NAPOLI – TORINO Sabato 01/10 h. 15.00 MASSIMI CIPRESSA – SCATRAGLI IV: CAMPLONE VAR: FOURNEAU AVAR: VALERI INTER – ROMA Sabato 01/10 h. 18.00 MASSA PASSERI – COSTANZO IV: GHERSINI VAR: MAZZOLENI AVAR: LONGO S. EMPOLI – MILAN Sabato 01/10 h. 20.45 AURELIANO ROSSI L. – DI GIOIA IV: MARESCA VAR: GUIDA AVAR: DI MARTINO LAZIO – SPEZIA h. 12.30 SACCHI LO CICERO – AFFATATO IV: ...

