Arbitri, Rocchi: “Qualche errore ma stiamo andando bene, felici per esordio Ferrieri Caputi” (VIDEO) (Di mercoledì 28 settembre 2022) “La linea tenuta fin qui per quanto riguarda l’arbitraggio è assolutamente corretta, ci stiamo europeizzando e siamo soddisfatti. C’è stata qualcosa che potevamo fare meglio, c’è qualcosa che miglioreremo, ma siamo contenti dei nostri giovani”. Lo ha detto Gianluca Rocchi, designatore della CAN A-B, a margine della conferenza stampa nell’incontro con i media: “Juventus-Salernitana? Si parla di fuorigioco semiautomatico che quando ci sarà ci potrà aiutare. Riguardo alla partita il nostro comunicato andava a stabilire che i nostri Var non avevano a disposizione la famosa camera. Non ero sceso nei dettagli della decisione, che è complessa e per cui sto collaborando con l’Uefa per l’analisi, figuriamoci se stavo valutando qualcosa nel comunicato erroneamente interpretato da alcuni. Ci siamo accorti che il sistema aveva una lacuna, non si ripeterà”. E ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) “La linea tenuta fin qui per quanto riguarda l’arbitraggio è assolutamente corretta, cieuropeizzando e siamo soddisfatti. C’è stata qualcosa che potevamo fare meglio, c’è qualcosa che miglioreremo, ma siamo contenti dei nostri giovani”. Lo ha detto Gianluca, designatore della CAN A-B, a margine della conferenza stampa nell’incontro con i media: “Juventus-Salernitana? Si parla di fuorigioco semiautomatico che quando ci sarà ci potrà aiutare. Riguardo alla partita il nostro comunicato andava a stabilire che i nostri Var non avevano a disposizione la famosa camera. Non ero sceso nei dettagli della decisione, che è complessa e per cui sto collaborando con l’Uefa per l’analisi, figuriamoci se stavo valutando qualcosa nel comunicato erroneamente interpretato da alcuni. Ci siamo accorti che il sistema aveva una lacuna, non si ripeterà”. E ...

sportface2016 : +++#Arbitri, #Trentalange e #Rocchi contro Maurizio #Sarri: 'Le sue affermazioni sono inaccettabili, fanno male. So… - asromaliveit1 : #Rocchi:'#Mourinho è intelligente, voleva spostare l'attenzione'. Le parole del designatore arbitrale che risponde… - sportface2016 : VIDEO - Il designatore degli #arbitri Gianluca #Rocchi: 'Qualche errore, ma stiamo andando bene. Felici per esordio… - MGBasolu : RT @LeonettiFrank: Insomma, anche per il designatore degli arbitri Rocchi in #JuveSalernitana non è accaduto nulla ....poi qualcuno si stup… - LALAZIOMIA : Polemica Sarri-Arbitri, Rocchi: 'Le sue parole mi hanno fatto male. Lo perdono solo perché è un toscanaccio come me' -