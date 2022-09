Arabia Saudita: Mohammed bin Salman rimpiazza il padre e diventa Primo Ministro (Di mercoledì 28 settembre 2022) Non sarà più il re a ricoprire la carica di Primo Ministro dell’Arabia Saudita, ma suo figlio Mohammed Bin Salman, il giovane principe del “rinascimento arabo” arborato da Matteo Renzi. Ma questo passaggio generazionale (probabilmente dovuto allo stato di salute del re) non cambierà tanto nella petromonarchia, come nota il corrispondente Frank Gardner: il principe era già de facto a capo del governo, nonché alla guida del ministero della Difesa, dal quale continua a portare avanti la guerra in Yemen decimandone la popolazione. A rimpiazzarlo in questa carica sarà suo fratello. Aveva inoltre allontanato, anche tramite l’arresto, i suoi potenziali rivali politici. Ad ogni modo ciò conferma che l’interlocutore con i governi occidentali (in cerca di idrocarburi) ora sarà ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 settembre 2022) Non sarà più il re a ricoprire la carica didell’, ma suo figlioBin, il giovane principe del “rinascimento arabo” arborato da Matteo Renzi. Ma questo passaggio generazionale (probabilmente dovuto allo stato di salute del re) non cambierà tanto nella petromonarchia, come nota il corrispondente Frank Gardner: il principe era già de facto a capo del governo, nonché alla guida del ministero della Difesa, dal quale continua a portare avanti la guerra in Yemen decimandone la popolazione. Arlo in questa carica sarà suo fratello. Aveva inoltre allontanato, anche tramite l’arresto, i suoi potenziali rivali politici. Ad ogni modo ciò conferma che l’interlocutore con i governi occidentali (in cerca di idrocarburi) ora sarà ...

