(Di mercoledì 28 settembre 2022) Per 33hasulla tomba del padre , ma in quella tomba c'era un perfetto. Nonostante la foto e la targa sulla lapide siano ancora lì a testimoniare il trapasso dell'amato ...

leggoit : Apre la #bara ma il papà non c'è: per 33 anni ha pregato sul corpo di uno sconosciuto - _carotino : ora apre la bara e gli urla di nuovo addosso - g1ras0le : stavo pensando ma vi immaginate se al funerale della regina uno di quelli che porta la bara inciampa la bara cade s… -

ilgazzettino.it

Bensì quella di un uomo sconosciuto dall'età apparente di 37 - 48 anni: sullanessun nome, tra le ossa emergono delle protesi dentarie che il padre non ha mai impiantato, per tentare un ...... un monumentale Dalì e la fugace bellezza di Madame Récamier imprigionata in unada Magritte. ... che l'11 agosto 1890le sue porte. Il resto è una storia che sfida le due guerre mondiali, nel ... “La morte si fa bella”: ecco il selfie nella bara. Polemiche sugli organizzatori Per 33 anni ha pregato sulla tomba del padre, ma in quella tomba c’era un perfetto sconosciuto. Nonostante la foto e la targa sulla lapide siano ancora lì a testimoniare il ...Tutti vogliono una fase ricostituente per il centrosinistra, il congresso è cominciato. Manfredi e Lepore, protagonisti del campo largo, insistono sul dialogo ...