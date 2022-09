Apple Pay Later subisce uno slittamento: non arriverà in Italia, almeno per il momento (Di mercoledì 28 settembre 2022) Niente Apple Pay Later in Italia, almeno per il momento. Il servizio della mela, che punta a rivoluzionare le modalità con cui gli acquirenti compreranno i suoi prodotti, subisce un arresto momentaneo: ecco perché. Apple Pay Later non arriverà presto – 27922 www.computermagazine.itTra le funzioni più interessanti e, al contempo, passate in sordina con iOS 16, c’è quella che permette di rateizzare i pagamenti effettuati con Wallet. Durante il corso della presentazione del nuovo OS di iPhone, Apple ha dato spazio alla nuova modalità con cui sarà possibile rendere i pagamenti più leggeri, dando la possibilità agli acquirenti di effettuarli gradualmente con tutta la comodità del mondo. Ebbene, dopo la presentazione alla ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022) NientePayinper il. Il servizio della mela, che punta a rivoluzionare le modalità con cui gli acquirenti compreranno i suoi prodotti,un arresto momentaneo: ecco perché.Paynonpresto – 27922 www.computermagazine.itTra le funzioni più interessanti e, al contempo, passate in sordina con iOS 16, c’è quella che permette di rateizzare i pagamenti effettuati con Wallet. Durante il corso della presentazione del nuovo OS di iPhone,ha dato spazio alla nuova modalità con cui sarà possibile rendere i pagamenti più leggeri, dando la possibilità agli acquirenti di effettuarli gradualmente con tutta la comodità del mondo. Ebbene, dopo la presentazione alla ...

ArkelMR : Square lanza el soporte para Tap to Pay de Apple - cestmoinora : Tra l’altro io non esco newndhe con la carta fisica purché uso Apple Pay quindi i contanti glieli cago - HPTXHardware : RT @HPTXSoftware: Square lanza el soporte para Tap to Pay de Apple - canal_iphone : Square lanza el soporte para Tap to Pay de Apple - HPTXSoftware : Square lanza el soporte para Tap to Pay de Apple -