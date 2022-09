Apple elimina dall' App Store il social VK | il Facebook russo

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Via dal negozio di app Ci sono le sanzioni imposte alla Russia dietro la scelta didi rimuovere'Appogni traccia di VK, il conglomerato tecnologico dietro la versione russa dichiamata VKontakte. La notizia arriva, in prima battuta,o stesso VK, chee pagine del suo sito web scrive che le …

