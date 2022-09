Anziana morta in casa a Siena, indagini per omicidio - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 28 settembre 2022) Giallo in Largo Sassetta. La signora abitava da sola. I vicini hanno lanciato l'allarme dopo aver sentito un forte ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 28 settembre 2022) Giallo in Largo Sassetta. La signora abitava da sola. I vicini hanno lanciato l'allarme dopo aver sentito un forte ...

Agenzia_Ansa : Anziana trovata morta in casa a Siena, si indaga per omicidio. Polizia sul posto, alloggio vittima era a soqquadro - ledicoladelsud : Siena, anziana trovata morta in casa: si indaga per omicidio - fisco24_info : Siena, anziana trovata morta in casa: si indaga per omicidio: (Adnkronos) - La scoperta del cadavere della 81enne è… - italiaserait : Siena, anziana trovata morta in casa: si indaga per omicidio - fran_rom_corr : RT @Agenzia_Ansa: Anziana trovata morta in casa a Siena, si indaga per omicidio. Polizia sul posto, alloggio vittima era a soqquadro https:… -