Antonio Gentile dopo le dimissioni della Cartolano: "La minoranza ormai è allo sfascio" (Di mercoledì 28 settembre 2022) di Monica De Santis "Nell'esprimere la più ampia solidarietà da un punto di vista umano all'ex consigliera comunale Valentina Cartolano per le dimissioni dalla carica, credo anche, alla luce delle sue ultime dichiarazioni, che sia il caso di aprire una considerazione politica un po' più ampia". A parlare è il sindaco di Sapri Antonio Gentile a cinque giorni dalle dimissioni della giovane consigliera di minoranza del Comune di Sapri. La Cartolano nella sua lettera di dimissioni aveva attaccato i suoi colleghi di minoranza spiegando che… "la comunione di intenti, l'amore per Sapri e la sinergia del gruppo di lavoro che ha caratterizzato l'Opposizione non sono evidentemente bastati a creare un rapporto che fosse davvero ...

