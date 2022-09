Anthony Bourdain | spunta una nuova biografia con gli ultimi messaggi privati prima del suicidio

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Unanon autorizzata diracconta i suoiaprendo a nuove allusioni. La discussa vita ditorna sulle pagine di unanon autorizzata. "Down and Out in Paradise: The Life of", come riportato da Deadline, è stato scritto dal giornalista Charles Leerhsen, e la novità alla base di questanarrazione è l'inclusione nel testo, per lavolta, degli sms del famoso chef nei giorni precedenti la sua morte pernel 2018. Alcune sezioni di questo libro susonote ...

GiacopoGrimaldi : RT @Corriere: Anthony Bourdain e gli ultimi messaggi con Asia Argento prima di morire suicida - Corriere : Anthony Bourdain e gli ultimi messaggi con Asia Argento prima di morire suicida - Luxgraph : Anthony Bourdain e gli ultimi messaggi con Asia Argento prima di morire: bufera su una biografia non autorizzata… -

Gli ultimi giorni di: una biografia non autorizzata cerca di far luce sui motivi che potrebbero aver spinto al suicidio lo star - chef di "Parts Unknown". Dopo essersi lamentata della sua gelosia, la sua ...La discussa vita ditorna sulle pagine di una nuova biografia non autorizzata . "Down and Out in Paradise: The Life of", come riportato da Deadline, è stato scritto dal giornalista ...Asia Argento, ufficialmente fidanzata con lo chef tv Anthony Bourdain, era stata immortalata con un giornalista francese, Hugo Clement, 17 anni più giovane di lei. Bourdain non aveva gradito. Tanto ad ...Gli ultimi giorni di Anthony Bourdain: una biografia non autorizzata cerca di far luce sui motivi che potrebbero aver spinto al suicidio lo star-chef di "Parts Unknown". (ANSA) ...