Andrea D’amico | “Vi dico il vero obiettivo del Napoli in questa stagione”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 28 settembre 2022)agente di mercato ha analizzato le manovre dei club si serie A, soffermandosi in particolare suldi De Laurentiis., intermediario di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC: “Il nostro sistema ha dei grandi problemi da tanti anni, non a caso ci sono ogni anno società che falliscono. È un sistema che va rivisitato perché è un modello di business che non rende più.È normale che quando le squadre sono in difficoltà arrivano delle società estere pronte ad acquistare il club a poco.Se le società fossero in buona salute non potrebbero venire imprenditori americani a comprare a prezzi di saldo, per poi rivitalizzare il prodotto. Oggi come oggi fare calcio equivale a fare investimenti importanti, avere delle strutture e comparare giocatori. ...