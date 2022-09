Ancora temporali e forte vento: le regioni con l'allerta per il maltempo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Meteo in peggioramento nelle prossime ore, con la pioggia che torna a cadere su più regioni. A risentire dell'instabilità delle condizioni meteo sono soprattutto il Centro e il Sud.Sulla base delle previsioni... Leggi su today (Di mercoledì 28 settembre 2022) Meteo in peggioramento nelle prossime ore, con la pioggia che torna a cadere su più. A risentire dell'instabilità delle condizioni meteo sono soprattutto il Centro e il Sud.Sulla base delle previsioni...

infoitinterno : Ancora temporali in Campania, Allerta Meteo Gialla dalle 18 - VTrend_it : Maltempo, ancora un’allerta per forti temporali e rischio idrogeologico: le zone interessate - CaneSciolto15 : @comein1specchio Sto ancora cercando di capirla. Sarà banale dirlo, ma ho vissuto questa storia nella vita fatta di… - infoitinterno : Ancora piogge e temporali sull'Italia, ma da domenica si entra in una nuova fase - infoitinterno : Meteo: Prossime Ore, in arrivo nuovo fronte di Piogge e Temporali, ma il Peggio deve ancora venire, i dettagli -