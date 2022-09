Ancora fake news. E La Meloni reagisce: «Inventano di sana pianta le frasi, basta bugie» (Di mercoledì 28 settembre 2022) «Si mettano l’anima in pace: il centrodestra unito ha vinto le elezioni ed è pronto a governare. basta mistificazioni». A sottolinearlo, stoppando in maniera netta qualsiasi possibilità di equivoco, è stata oggi Giorgia Meloni, con un post sui propri social che ribadisce quanto «surreali» e false siano le ricostruzioni di «certa stampa», sparate con tanto di virgolettati mai pronunciati che indicherebbero la sua ostilità nei confronti degli alleati. Meloni: «Si mettano l’anima in pace, il centrodestra è unito e pronto a governare» Dunque, dopo aver invitato questi cantori della zizzania e delle presunte fratture interne al centrodestra a mettersi «l’anima in pace», Meloni ha chiarito che «trovo abbastanza surreale che certa stampa inventi di sana pianta miei ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 settembre 2022) «Si mettano l’anima in pace: il centrodestra unito ha vinto le elezioni ed è pronto a governare.mistificazioni». A sottolinearlo, stoppando in maniera netta qualsiasi possibilità di equivoco, è stata oggi Giorgia, con un post sui propri social che ribadisce quanto «surreali» e false siano le ricostruzioni di «certa stampa», sparate con tanto di virgolettati mai pronunciati che indicherebbero la sua ostilità nei confronti degli alleati.: «Si mettano l’anima in pace, il centrodestra è unito e pronto a governare» Dunque, dopo aver invitato questi cantori della zizzania e delle presunte fratture interne al centrodestra a mettersi «l’anima in pace»,ha chiarito che «trovo abnza surreale che certa stampa inventi dimiei ...

