Anche Galaxy S23 Ultra si mostra a 360°: ecco cosa cambia da Galaxy S22 Ultra (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dopo Galaxy S23 e Galaxy S23+, Anche Samsung Galaxy S23 Ultra si mostra nei render a 360° ed evidenzia le differenze con Galaxy S22 Ultra. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 28 settembre 2022) DopoS23 eS23+,SamsungS23sinei render aed evidenzia le differenze conS22. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Anche Galaxy S23 Ultra si mostra a 360°: ecco cosa cambia da Galaxy S22 Ultra - 83napolano : RT @CeotechI: 200 MP? Non solo Galaxy S23 Ultra ma anche Infinix Zero Ultra #200MP #Cameraphone #GalaxyS23Ultra #Infinix #InfinixZeroUltra… - candemsoul : @httpbenzoash Samsung Galaxy Next ?????? è stato anche il mio primo cellulare touch lo conservo ancora.. - kappaTI : anche la Via Lattea è deformata e i sapientoni non sanno perché - CeotechI : RT @CeotechI: 200 MP? Non solo Galaxy S23 Ultra ma anche Infinix Zero Ultra #200MP #Cameraphone #GalaxyS23Ultra #Infinix #InfinixZeroUltra… -