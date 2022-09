Anche con le repliche fa impennare lo share (Di mercoledì 28 settembre 2022) E questa di stasera è un’altra serata con Montalbano. L’amatissimo Commissario siciliano interpretato da Luca Zingaretti torna, infatti, in onda su Rai 1 alle 21.25 con la replica di La forma dell’acqua, uno dei due episodi che componevano la seconda stagione della fortunata serie tv, andati in onda nel 2000. Nonostante, però, questo episodio abbia 22 anni, stasera promette di essere un’esperienza tutta nuova visto che viene trasmesso in versione restaurata in Ultra Hd. Il Commissario Montalbano: tutte le location da sogno della fiction guarda le foto Leggi ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 28 settembre 2022) E questa di stasera è un’altra serata con Montalbano. L’amatissimo Commissario siciliano interpretato da Luca Zingaretti torna, infatti, in onda su Rai 1 alle 21.25 con la replica di La forma dell’acqua, uno dei due episodi che componevano la seconda stagione della fortunata serie tv, andati in onda nel 2000. Nonostante, però, questo episodio abbia 22 anni, stasera promette di essere un’esperienza tutta nuova visto che viene trasmesso in versione restaurata in Ultra Hd. Il Commissario Montalbano: tutte le location da sogno della fiction guarda le foto Leggi ...

